VÍDEO Fachin explica sense pèls a la llengua els motius de la crisi de Podem

Albano Dante Fachin ha explicat sense pèls a la llengua les raons que han desembocat a la crisi de Podem, evidenciada aquesta setmana amb el divorci entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón. Segons ha explicat l'exdirigent de Podem al Preguntes freqüents de TV3, "Podem s'ha buidat per dins i n'ha desaparegut la gent": "El que en un principi era una marea de gent que volia participar en política, ara, aquella gent ha perdut aquella emoció de dir 'jo vaig a fer política'", ha dit.Així mateix, ha deixat clar que "no és un problema de Madrid", malgrat que ara el "hagi esclatat Madrid". "El problema és la incapacitat de fer la plurinacionalitat interna. Tots vam veure els problemes de Teresa Rodríguez a Andalusia quan des de Madrid se li deia que havia de fer, o el mateix que ens va passar a nosaltres a Catalunya", ha explicat. "Sense la gent, no hi ha política que valgui la pena, i això també serveix per l'1-O i el 3-O", ha reblat.Un dels problemes ara, segons Fachin, és que Pablo Iglesias ha perdut "el magnetisme que tenia" i "ha deixat de tractar la gent com a adulta". "Pablo tenia magnetisme i a mi em va convèncer. Això s'ha perdut. La debilitat ve quan deixes de tractar la gent com a adulta", ha lamentat. I s'ha preguntat: "Quan fa que no escoltem dir a Iglesias que a Catalunya hi fa falta un referèndum? O que el PSOE és el mateix que el PP?".

