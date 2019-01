Els taxistes mantenen la vaga tot i el principi d'acord amb el Govern

El conseller @damiacalvet explica que el @govern ha propostat al sector del #taxi estudiar que el decret inclogui que “a partir dels 15 minuts es pugui afegir un temps de precontractació variable a partir de criteris territorials, ambientals i de temps de durada del servei”. pic.twitter.com/3eJHgQPtQB — Territori (@territoricat) 19 de gener de 2019

Els taxistes mantindran la vaga. Així ho han determinat els conductors aturats al centre de Barcelona tot i el principi d'acord entre el Govern i el col·lectiu, que buscava la desconvocatòria de les manifestacions.Després d'una reunió de gairebé quatre hores on també hi han participat representants de l'AMB, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que estudiaran una ampliació dels 15 minuts fixats inicialment per contractar un servei de VTC amb una forquilla addicional per a l'AMB que s'aplicarà atenent "a criteris territorials , ambientals i de durada del servei".Això sí, el conseller ha deixat clar que aquest principi d'acord, que es treballarà amb els serveis jurídics del Departament i es portarà a consideració dimarts vinent del Consell Executiu, té com a condició que es desconvoqui la vaga avui mateix. Tot i que no ha volgut valorar l'acord abans de traslladar el resultat en assemblea a la resta del col·lectiu, 'Tito' Álvarez ha assegurat que "obre una porta" a desconvocar la vaga.Els vehicles VTC han respost aquesta tarda a la vaga de taxis i es mobilitzen a Barcelona. Coincidint amb la reunió entre el sector del taxi i el Govern de la Generalitat, més de 300 VTC han col·lapsat diversos carrils de la Diagonal de Barcelona, a la zona situada entre la plaça Francesc Macià i la Zona Universitària, de manera espontània per tal de reclamar la seva participació en l'esmentada reunió.També s'estan plantejant des del col·lectiu boicotejar d'alguna manera el Mobile World Congress, esdeveniment que està a les portes de celebrar-se a Barcelona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)