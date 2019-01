Torra fa seva la campanya d'Òmnium i demana que tothom «acusi l'Estat»

El president de la Generalitat, Quim Torra ha fet seva la campanya d'Òmnium Cultural "Jo acuso" i ha demanat que tothom "acusi" l'Estat per haver organitzat "una farsa" en relació al judici dels líders independentistes. Torra ha recordat Jordi Cuixart, com a president d'Òmnium, i ha afirmat que els independentistes "no s'han de defensar de res".A més, el cap de l'executiu català ha explicat que ell havia estat president d'Òmnium i que per tant, podria ser ell qui estigués a la presó. Torra ho ha dit en l'acte inaugural de Cervera, Capital de la Cultura Catalana 2019 on també ha celebrat la cultura i ha apuntat que "cal reivindicar-la".