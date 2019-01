Els VTC responen els taxistes i ocupen diversos carrils a la Diagonal

Se está produciendo una concentración espontánea de conductores de VTC en diagonal con Francesc Macià para reclamar a @territoricat la presencia del sector en la reunión con el taxi y AMB y en defensa de los 4.000 puestos de trabajo del sector #movilidad #EnElFuturoCabemosTodos pic.twitter.com/cnIeFQefKc — UNAUTO VTC (@unautovtc) 19 de gener de 2019





Els vehicles continuen arribant i la concentració ja s'allarga fins al carrer Numància. La intenció és quedar-s'hi, almenys, fins a tenir notícies de la reunió d'aquesta tarda al departament d'Interior entre la Generalitat i els taxis.

Dos dels portaveus del sector dels VTC, Armand Baquero i Carles Segarra, han atès la premsa a l'alçada de la plaça de Francesc Macià, on han advertit que ells també tenen la "capacitat" d'aturar Barcelona.Els vehicles continuen arribant i la concentració ja s'allarga fins al carrer Numància. La intenció és quedar-s'hi, almenys, fins a tenir notícies de la reunió d'aquesta tarda al departament d'Interior entre la Generalitat i els taxis.

Segons la Guàrdia Urbana, la concentració de VTC talla l'avinguda Diagonal i provoca que els vehicles que accedeixen a la ciutat siguin desviats cap a l'avinguda de Sarrià. D'altra banda, els que en surten són redirigits cap a la plaça de Francesc Macià.



Els dos portaveus han subratllat que, de moment, no volen paralitzar la ciutat perquè la seva actitud és "diferent" a la dels taxis: "Però som capaços de fer-ho", han advertit. A més, els VTC exigeixen que la Generalitat també escolti la seva versió, i no només es reuneixi amb els taxistes. De fet, els VTC considerarien positiu un diàleg directe amb els taxis: "Hi ha feina per tots, i tots podem treballar dignament".

Els vehicles VTC responen a la vaga de taxis i es mobilitzen a Barcelona. Coincidint amb la reunió entre el sector del taxi i el Govern de la Generalitat, més de 300 VTC han col·lapsat diversos carrils de la Diagonal de Barcelona, a la zona situada entre la plaça Francesc Macià i la Zona Universitària, de manera espontània per tal de reclamar la seva participació en l'esmentada reunió.Desenes de vehicles protesten contra el que consideren una concessió per part del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, amb la nova mesura imposada pel sector del taxi que es requereixen un mínim de 15 minuts previs per adquirir els serveis d'Uber o Cabify.També denuncien els atacs que van patir diversos vehicles VTC en les protestes d'ahir per part de taxistes, cinc d'ells detinguts, i reclamen a tots els conductors que aturin el servei mentre duri la reunió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)