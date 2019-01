Els sobiranistes crítics acusen la cúpula dels comuns d'haver «trencat» amb els valors fundacionals

"Ens allunyem de ser un projecte de majories i guanyador"

Catalunya en Comú ha aprovat aquest dissabte un nou rumb estratègic que inclou treballar per una Constitució Catalana dins d'una Espanya plurinacional. Al document, però, no es fa cap menció explícita ni a la República Catalana ni a l'autodeterminació que sí que recull l'ideari fundacional que va defensar Xavier Domènech en la gènesi del partit. Aquesta elusió ha posat de nou en peu de guerra els crítics de la plataforma Sobiranistes -encapçalada per Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet-, que en un comunicat aquest dissabte hores després de l'aprovació de la nova estratègia, han denunciat que s'ha "trencat amb els valors i ideals fundacional" dels comuns.L'ideari que va ser aprovat el 8 d'abril del 2017 per més de 5.000 persones en l'assemblea de la Vall d'Hebron recollia la creació a Catalunya d'una República "social, democràtica i ambientalment justa" amb vocació de compartir sobiranies amb una Espanya plurinacional. Argumenten els crítics que era així com es reconeixia que Catalunya és una nació i que, com a tal, se la reconeix com a subjecte polític. El fet que s'hagi esquivat ara aquest concepte suposa "supeditar la voluntat de la ciutadania de Catalunya a l'Estat".Per què l'actual direcció ha buscat que no es faci referència a la República catalana de l'ideari? Bàsicament perquè incomoda, principalment, al sector federalista i els ecosocialistes. Durant el mandat de Xavier Domènech alguns d'ells havien demanat, precisament, una assemblea específica per obrir aquest meló, un conclave que no es va produir. Sobiranistes apunta precisament que ha estat un consell nacional qui ha canviat l'ideari amb tan sols 63 vots a favor del 230 membres que en formen part. I és que el document ha estat aprovat només per un 55% dels assistents tenint en compte que només han participat al consell nacional 122 -una assistència de pràcticament la meitat del total-."Ens allunyem de ser un projecte de majories i guanyador", denuncien els crítics, que afegeixen que això també implica que el partit s'està allunyant "de posicions nítidament sobiranistes, distanciant-se així de la centralitat del país". De fet, la plataforma considera que la situació és pitjor que quan es va presentar a finals d'octubre. Aleshores s'arrossegava la dimissió de Domènech i la polèmica renovació de l'executiva, amb Ada Colau, Candela López i Ramon Arnabat al capdavant, i de la qual se'n van quedar al marge dirigents independents i d'EUiA que fins aleshores havien format part del cercle de confiança de l'exlíder. "El balanç de la nova direcció és demolidor. Lluny de redreçar el rumb, la situació actual és més preocupant que quan va néixer la plataforma Sobiranistes", sostenen.Des de Sobiranistes es denuncia que al partit hi ha "incomoditat per fer referència a l'1 d'octubre", com va explicar Alamany en una entrevista a NacióDigital , "oposició a posicionaments en contra de la repressió o crítics amb la Constitució del 78" i "resistència per part d'un sector de la direcció a assistir a manifestacions que demanin la llibertat dels presos". Arran de les discrepàncies internes, la plataforma de crítics està impulsant una agenda d'actes pròpia i apadrinant candidatures territorials que s'enfrontaran a llistes oficialistes avalades per Catalunya en Comú.

Comunicat de la plataforma Sobiranistes by naciodigital on Scribd

