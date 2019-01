El polèmic Josep Ramon Bosch torna a presidir SCC després de la crisi interna

📢📢

Societat Civil Catalana inicia una nueva etapa con una candidatura de consenso.

Se aprueba una nueva Junta directiva:

Suerte y aciertos!

Josep Ramon Bosch, Presidente

Álex Ramos: vicepresidente

Xavier Marín, secretario de organización y tesorería

Manuel Miró, secretario pic.twitter.com/9csDyy7Fss — Societat Civil Catalana (@Societatcc) 19 de gener de 2019

Josep Ramon Bosch torna a presidir Societat Civil Catalana. El primer president de l'entitat unionista, ho va ser entre el 2014 i el setembre de 2015, recupera el càrrec per superar la recent crisi interna . L'anterior president, José Rusiñol, va ser destituït juntament amb tres membres de la junta directiva per irregularitats administratives L'entitat unionista ha anunciat aquest dissabte la nova junta fruit d'una "candidatura de consens". A banda de Bosch, en formen part com a vicepresident Álex Ramos –que es va presentar a les eleccions amb el PSC-, Xavier Marín com a tresorer i Manuel Miro, com a secretari.Es dona la circumstància que Bosch, acusat de tenir vincles amb grups d'ultradreta, va tancar la seva primera etapa com a president de l'entitat unionista després de ser denunciat per insultar independentistes a les xarxes socials a través d'un perfil anònim. La causa es va arxivar finalment ja que el jutjat va considerar que el delicte havia prescrit.Bosch en els darrers mesos ha estat una de les figures clau en el desembarcament de Manuel Valls a Barcelona. També ha continuat protagonitzant polèmiques contínues amb entitats i personalitats vinculats a l'independentisme. Fins i tot, va denunciar que era víctima d'un suposat espionatge per part dels Mossos, un fet que la justícia ha desestimat recentment A banda de ser un dels promotors de Societat Civil Catalana, va ser fundador de l'entitat ultra Somatemps, que reivindica la hispanitat de Catalunya. Recentment ha amenaçat l'edició del Bages de NacióDigital qualificant-la de "nazi"

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)