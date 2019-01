VÍDEO Els comuns qüestionen que TV3 retransmeti el judici de l'1-O

Escolta tota la pregunta. El judici es transmetrà pel 3/24. Només faltaria que no es fes! La qüestió que jo plantejava és si cal trencar la programacio de 2 canals de TVC alhora. Si ja ho fa el 3/24, a TV3 que complementin amb interpretació i notícies, no repetint transmissió. — Marta Ribas Frias (@martaribasfrias) 19 de gener de 2019

Els comuns han qüestionat la retransmissió del judici de l'1 d'octubre per TV3, canal principal de la cadena pública catalana. La diputada Marta Riba va mostrar les seves reserves en comissió parlamentària i es va preguntar si era "necessari" que la cadena desdoblés el senyal del judici en dos canals, ja que el 324 ja ho retransmetrà de forma íntegra.Riba planteja que TV3, canal principal, pugui reproduir escenes concretes o de rellevància, però argumenta que no té sentit tenir dos senyals a la vegada. A més, ha recordat que el país "se seguirà movent" i hi haurà altres matèries rellevants per informar-ne, com el debat dels pressupostos, tant al Parlament com al Congrés.Per altra banda, Riba ha volgut desenvolupar la seva argumentació exposada durant la comissió a través de Twitter, on ha estat increpada per diversos usuaris.

