Colau obre el Centre LGTBI de Barcelona i reivindica ser «la primera alcaldessa bisexual»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha inaugurat el primer Centre LGTBI de Catalunya. Orgullosa de ser "la primera alcaldessa dona i bisexual" de la capital catalana, ha defensat que la ciutat comtal no tindrà por en la lluita contra l'homofòbia.En l'acte d'obertura del centre aquest dissabte, l'alcaldessa ha advertit que "són temps foscos, en els quals gent retrògrada que qüestiona la llibertat i l'amor", però ha sostingut que aquest centre és un motiu d'esperança.Ha destacat el paper de Barcelona com a "referent mundial de la lluita contra l'homofòbia" i ha recordat que l'Ajuntament es presentarà com acusació popular contra l'última agressió homòfoba soferta el cap de setmana passat per un jove al Metro."Aquesta és una ciutat valenta i innovadora", ha afegit Colau, que ha reivindicat la diversitat i ha sostingut que d'això depèn la llibertat de les futures generacions.La regidora de feminismes i LGTBI, Laura Pérez, també ha intervingut en l'acte, en el qual ha fet un repàs a les lluites en defensa dels drets del col·lectiu a la ciutat, entre les quals ha destacat la primera manifestació LGTBI d'Espanya a Barcelona, en els anys 70.També ha valorat que l'obertura d'aquest centre garantirà drets al col·lectiu i brindarà "atenció directa i suport social, jurídic, sanitari" als qui ho necessitin.A més, ha explicat que promouran la cultura i l'art, amb exposicions, xerrades i presentacions de llibres i que serà un espai obert al barri i a la ciutat.Per la seva banda, el director de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, Quim Roqueta, ha destacat el caràcter inclusiu i intergeneracional del centre i ha lamentat "la utilització partidista de la dreta" de les demandes del col·lectiu.

