Aznar es reconcilia amb el PP i avala el gir radical de Casado

▶ José María Aznar: "No aceptamos que el destino de la nación y de la Constitución lo marquen quienes quieren romper la nación y la Constitución". #EspañaEnLibertad🇪🇸 pic.twitter.com/LBexeiwXnO — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 19 de gener de 2019

Aznar beneeix Casado. L'expresident del govern espanyol i exdirigent del PP ha avalat el nou lideratge del partit per part de Pablo Casado en la celebració del seu discurs en la convenció popular a Madrid. Aznar ha teixit paral·lelismes entre la seva carrera i el recorregut que té -i tindrà- el flamant president del PP, aplaudint també la seva "mà dura contra l'independentisme".L'expresident del govern espanyol ha definit Casado com un "líder com un castell" que no té "tuteles", en al·lusió a les paraules que el fundador del PP Manuel Fraga, va dirigir al propi Aznar en el congrés del partit del 1990. Les seves paraules també han estat dirigides cap als propis integrants populars, ha demanat a la nova formació que no renunciï a la “pluralitat” per poder integrar tots els sectors de la dreta. Aznar també ha advertit Casado que cal "escoltar" amb "atenció, humilitat i respecte" les crítiques dels seus votants.Aznar ha beneit aquest dissabte l’estratègia i el lideratge de Casado, a qui ha animat a mantenir la mà dura contra l’independentisme per plantar cara al "desafiament existencial" que suposa per a l’Estat.També ha fet ploure crítiques contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acusant-lo de "rendir Espanya" als independentistes i ha assegurat que el secretari general del PSOE "ha de ser destituït democràticament pels ciutadans a les urnes".En la part final del seu discurs, l'expresident ha realitzat un paral·lelisme entre la trajectòria de Casado i la seva pròpia fa 30 anys, quan un jove que també llavors tenia 37 anys i venia d'Àvila va prendre les regnes del Partit Popular. "Aquest jove avui és molt més llest i sap molt més de política", ha proclamat.

