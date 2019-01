Joan Bonanit: «Si condemnen els presos polítics molts anys, seguiré venint fins que siguin lliures»

En Joan és un jove de Manresa que cada vespre diu bona nit als presos polítics des de l'exterior del centre penitenciari de Lledoners. Prefereix mantenir l'anonimat i se'l coneix com a Joan Bonanit – té compte de Twitter i tot -.l'entrevista de fa unes setmanes coincidint amb el dissabte on repetirà l'acció per 110è vespre consecutiu.El Joan Bonanit insisteix: "Entrevisteu-me, però no vull que surti la meva cara". Amb aquesta premisa li fem fotos i vídeos d'esquena mentre fa la seva salutació diària als presos polítics reclosos a Lledoners.- Puc explicar que soc un noi de 23 anys, de Manresa, actualment fent carrera universitària, que des que els nostres presos polítics són a la presó de Lledoners, he vingut cada vespre a dir-los bona nit. Aquesta nit de diumenge a dilluns ho faré per 110è cop.- Diumenge passat vaig entrar-hi per a veure en Diamante, el noi que comparteix mòdul amb els presos polítics i que em va regalar aquella samarreta amb tot de dedicatòries seves. Vaig tenir l'oportunitat de veure'n tres.- En Jordi Turull, en Josep Rull i en Raül Romeva.- Poca estona.- Em van agrair moltíssim el que feia i em van dir que em sentien cada vespre.- Perquè no vull tenir protagonisme mediàtic. Ho vaig començar a fer i ho segueixo fent per un sentiment que tinc cap a ells. Al principi venia sol, amb algun amic o amb els meus pares. Ara ja fa cosa d'un mes que m'acompanya un grup de gent. No vull sortir enlloc perquè penso que si s'ha de fer ressò d'alguna notícia ha de ser per explicar què es fa i no qui ho fa.- Espero que no hagi de venir gaires més nits, tot i que, evidentment, vindré les siguin necessàries. Però desitjo que estiguin fora ben aviat.- Tant de bo que no, però si és així, seguiré venint fins que siguin lliures.- Sí. Al principi de tot els n'hi vaig enviar una a cada un, presentant-me i explicant-los què feia cada nit. Alguns d'ells em van respondre.

