En llibertat un camioner detingut per multiplicar per nou la taxa d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra van detenir un camioner que més que multiplica per nou la taxa d'alcoholèmia. L'home, de 50 anys i resident a Polònia, va sortir en llibertat després de passar a disposició judicial per un delicte contra la seguretat viària.Els fets van passar cap a tres quarts de deu del vespre del passat 16 de gener quan els Mossos van rebre l’avís que, en un pàrquing ubicat a la carretera N-II, a l’altura del punt quilomètric 725,5, dins del terme municipal de Sant Julià de Ramis, s’havia produït un accident de trànsit entre dos camions.Els agents van constatar que el xoc s’havia produït mentre feien maniobres al pàrquing per incorporar-se a la carretera N-II. Els agents van observar que el conductor d’un dels vehicles presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques.En fer-li la prova d’alcoholèmia va donar un resultat positiu d’1.37 mg/l d’alcohol per litre d’aire expirat, més de 9 vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0.15 mg/l.Per tot això, els Mossos van detenir-lo com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària i li van immobilitzar el camió.El detingut, que no té antecedents, va passar el 17 de gener a disposició judicial a Girona i va ser posat en llibertat amb càrrecs.

