​VÍDEO El discurs masclista d'un diputat del PP per presentar la candidata a l'alcaldia de Mèrida

Pilar Nogales és la candidata del PP per recuperar l'alcaldia de Mèrida. Malgrat una àmplia trajectòria política a Extremadura, la política popular aixeca certes reticències a la ciutat per no haver-hi nascut.Pedro Acedo, exalcalde i actual diputat al Congrés espanyol, va voler rebatre les crítiques amb un comentari masclista. Assegura que hi ha molta gent que no coneix Nogales ja que no fa com els homes com ell que “beuen vi als bars” sinó que es queda a casa “a atendre els seus fills, com és lògic”.La frase d'Acedo, alcalde en els períodes 1995-2007 i 2011-2015, és rebuda amb rialles per part dels assistents a l'acte de presentació de l'alcaldable popular.

