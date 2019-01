Una conductora mor en un xoc frontal a la N-260 a Figueres

Una conductora ha mort en un xoc frontal a primera hora d'aquest matí a la N-260 a Figueres. Es tracta de la sisena víctima mortal des de l'inici del 2019 i la primera a les comarques gironines, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes han xocat frontalment i, com a conseqüència d’això, la conductora i única ocupant d’un dels dos turismes ha mort. Es tracta d'una veïna de Llançà de 31 anys. Els dos ocupants de l’altre turisme han resultat ferits menys greus i els han traslladat a l’Hospital de Figueres.Arran de la incidència, s’han activat sis patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra –han rebut l'avís a les 6.44-, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Quant a l’afectació viària, la via ha estat tallada en ambdós sentits de la marxa fins les 09.10 hores si bé abans s’han fet desviaments.

