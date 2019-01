​La Marató de Donants de Sang no arriba a les 10.000 donacions

La Marató de Donants de Sang 2019 s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un balanç de 9.156 donacions de sang, per sota de l'objectiu de les 10.000 donacions. La campanya havia començat divendres passat i s'ha allargat durant tota aquesta setmana per recuperar les donacions que no es van fer durant les festes nadalenques, aproximadament un 25% menys.Després de la Marató, les reserves de sang han passat de 5 a 7 dies. Tot i això, el nivell òptim és de 10 dies, segons s'indica des del Banc de Sang. L'entitat també apunta que a causa de la grip, declarada ja en situació d'epidèmia, les donacions han estat lleugerament inferiors a la Marató de l'any passat. Per això, el Banc de Sang demana que es continuï donant sang els propers dies.Una dada destacada de la Marató és que aproximadament un 20% de les persones que hi ha participat donava sang per primera vegada. A més, un de cada tres era menor de 35 anys.

