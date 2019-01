​El PP reclama ara aplicar el 155 pels llaços grocs al carrer

El PP continua insistint que cal tornar a aplicar el 155 a Catalunya. Vol que sigui per un període llarg i més sever que el de Mariano Rajoy. Es tracta d'una reclamació que comparteixen amb Ciutadans i Vox i que aquesta setmana se li va sumar el parlament d'Extremadura amb els vots del PSOE regional.El nou motiu per reclamar un 155 és la presència de llaços grocs al carrer. Ho ha assegurat Dolors Montserrat, portaveu dels popular al Congrés, en una entrevista a El suplement de Catalunya Ràdio . Quan se li han demanat com es justificaria la mesura ha donat com a “arguments” els símbols de suport als presos polítics i al fet que Torra sigui “un agitador de la kale borroka a Catalunya”.L'exministra de Sanitat, per altra banda, ha negat una radicalització del discurs del partit després de les paraules de Rajoy demanant evitar el sectarisme . “El PP de Casado és el mateix partit dels últims 40 anys, no s’ha mogut de lloc”, ha assegurat.

