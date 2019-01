Cuixart posa rumb al judici: «Els presos no som la representació de cap derrota»

Les 10 accions d'Òmnium per "acusar" l'Estat



1. Mobilitzacions

2. Judicis populars

3. Accions de suport als familiars dels presos polítics, exiliats i encausats

4. Maratons de parades informatives

5. Gran campanya de comunicació

6. Diari gratuït del judici

7. Arribar a totes les bústies

8. Street Marketing

9. Empaperar tot el país

10. Omplir els balcons de domassos

Òmnium ha escollit el Castell de Montjuïc -l'espai on va ser afusellat el president Lluís Companys- per encetar la campanya Judici a la democràcia, en la qual pretén denunciar les vulneracions de drets fonamentals que implica el judici de l'1-O. En una carta llegida per Lluís Llach, el president d'Òmnium s'ha compromès a ser la "veu d'una societat que mai renunciarà a la llibertat". "Els presos polítics no som la representació de cap derrota sinó el pas útil cap a la victòria", afirma Cuixart en el text escrit des de Lledoners.Conseqüent amb aquestes paraules, el president de l'entitat sobiranista assumeix "la responsabilitat històrica" que li pertoca com a dirigent del moviment independentista. "No ens espanta cap condemna: la nostra prioritat no és sortir de la presó sinó la resolució del conflicte", sosté Cuixart. La missiva ha recordat la figura de Companys, del qual també se n'han llegit textos durant l'acte, que ha omplert l'esplanada del Castell de Montjuïc. Òmnium persegueix una mobilització permanent durant els pròxims mesos.Per Cuixart, el judici que se celebrarà al Suprem és el "millor altaveu" de la "lluita pacífica per l’autodeterminació i la independència de Catalunya". Per això, ha reclamat reforçar la campanya del Judici a la democràcia. "En un estat d’excepció encobert, la nostra resposta ha de ser excepcional. El veredicte del carrer ha de ser inapel·lable", subratlla el dirigent independentista.En l'última missiva enviada als socis d'Òmnium, Jordi Cuixart recalcava que afrontarà el procés al Tribunal Suprem -que previsiblement començarà a principis de febrer- amb la intenció d'"acusar l'Estat de vulnerar drets en nom de la sagrada unitat territorial". Pel president d'Òmnium, el judici de l'1-O "serà una gran oportunitat per avançar cap a la República". L'entitat ha aprofitat l'acte de Montjuïc -en el qual s'ha divulgat el vídeo de la campanya- per reforçar aquest missatge, que pretén subratllar les irregularitats del procés judicial i la inexistència dels delictes en una causa que és política.Des de l'escenari, diversos representants polítics i de la societat civil han llegit motius pels quals s'"acusa" l'Estat. Han parlat, a banda de Txell Bonet -parella de Cuixart-, Joan Josep Nuet, Mireia Boya, Roger Español, Joan Ignasi Elena, Bel Olid o Meritxell Budó.Durant el matí d'aquest dissabte, Òmnium ha aportat detalls de la campanya que centralitzarà l'atenció de l'entitat en els pròxims mesos. Es pretenen celebrar un miler d'actes arreu del país. "La mobilització social permanent a tots els racons del país i arreu d’Europa és fonamental", recalcava Cuixart aquesta setmana als socis. Òmnium ha repartit un lot de campanya a tots els associats per visualitzar que cada ciutadà és "una baula contra la repressió".Xavier Antich i Marina Llansana han detallat una desena de les mesures més importants de la campanya: hi haurà mobilitzacions i manifestacions en els moments àlgids del judici i després de la sentència, es programaran actes a Catalunya i l'estranger en coordinació amb entitats i partits, es faran un miler de "judicis populars" per "desmuntar els arguments de l'acusació", es promouran accions de suport als familiars dels presos i els exiliats, hi haurà parades informatives arreu del país, s'incentivarà una campanya de comunicació -també a les xarxes socials-, es repartirà mensualment un diari gratuït amb focus a l'àrea metropolitana, s'ompliran les bústies de cartells de la campanya sobre el judici, es faran accions d'art al carrer i es penjaran domassos als balcons dels domicilis per visualitzar l'excepcionalitat dels mesos que venen.Òmnium farà campanya activa a les xarxes socials camí del judici. Els comptes de Crida per la Democràcia es transformen i ara portaran els usuaris de @ElJudici , tant a Twitter, Facebook com Instagram.

Carta de Jordi Cuixart by naciodigital on Scribd

