Els geganters es mobilitzen avui pels presos polítics a Lledoners

El món geganter també es mobilitza pels presos polítics. Aquest dissabte, més de 80 colles s'aplegaran a l'exterior de la presó de Lledoners en una de les darreres grans mobilitzacions abans del trasllat a Madrid.De nou, s'espera que es col·lapsin els accessos al centre penitenciari del Bages. No en va, s'esperen unes 1.800 persones vinculades a 83 colles geganteres que es desplaçaran amb 13 autocars, 340 cotxes particulars, unes 75 furgonetes i camionets, entre altres. També s'esperen uns set autocars organitzats per l'ANC i fins a 150 motards independentistes.El dissabte a Lledoners culminarà amb un acte molt especial, que encapçalarà el carismàtic Joan BonaNit. Aquell vespre serà el 200è que aquest jove del Bages els dirà bona nit. És per això que ho farà d'una manera especial, amb l'actuació dels Diables del pont vell de Roda de Ter (a un quart de nou del vespre) i amb la cantada conjunta de la versió nadalenca del Bona Nit dels Pets , composta expressament per la causa (a tres quarts de nou).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)