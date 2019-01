​Cap de setmana de neu a cotes mitjanes a l'espera d'un fort descens dels termòmetres

Cap de setmana de temps variable i hivernal. El dissabte ha començat amb glaçades a quasi tot el país excepte el litoral. Les màximes tornaran a quedar curtes en una jornada marcada per núvols que aniran guanyant terreny a mesura que avancin les hores.El front que arribarà al vespre portarà precipitacions al terç oest del país, especialment al Pirineu i Prepirineu. El fred que hi ha enclotat farà que pugui ser en forma de neu a l'entorn dels 800 metres, puntualment per sota. Demà, les precipitacions tendiran a avançar cap a l'est amb una cota que pujarà ràpidament cap als 1.000-1.200 metres. No s'acumularan quantitats importants i, de fet, el Meteocat no ha activat cap avís de risc.Tot plegat és l'aperitiu d'un fort descens dels termòmetres. La setmana vinent es viuran els dies més freds del que portem de 2019 i tot apunta a una nevada molt important al Pirineu. A la resta del país, de moment, fred però sense precipitacions., la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya en vídeo.

