La Fundación Toro de Lidia vol tornar a obrir la plaça de Toros d'Olot

La Fundación Toro de Lidia (FTL), fincada a Madrid, ha presentat avui en roda de premsa a l'Hotel Riu Fluvià, una iniciativa aparentment insòlita: sol·licitar a l'Ajuntament d'Olot la plaça de toros per a organitzar una corrida de toros, promoguda conjuntament amb el novillero local Abel Robles, i amb el suport i la participació d’una sèrie d’institucions taurines fincades a Catalunya.En la roda de premsa hi han intervingut Victorino Martín, president de la Fundación Toro de Lidia; Paco March, president de la Federació d’Entitats Taurines de Catalunya; Pepe Amores, president de la Penya Taurina de la Garrotxa i Abel Robles, el torero olotí ja plenament recuperat de l’ictus que va patir el setembre de 2018.Segons els peticionaris la sol·licitud al Consistori olotí s’emmarca en la legalitat vigent, després que el Tribunal Constitucional anul·leés la llei aprovada pel Parlament de Catalunya, encara vigent, que prohibeix la celebració de curses de toros a Catalunya, i de la recent decisió d'un Jutjat d’Alacant que obliga l’Ajuntament de Villena a autoritzar l’organització d’espectacles taurins a la seva plaça de braus.A tot això, però cal afegir-hi el fet que el batlle de la ciutat, Josep Maria Corominas, ja va advertir que a Olot no hi tornarien les corrides de toros, independentment del la sentència que va dictar el Tribunal Constitucional. "La decisió del Tribunal Constitucional no ens afecta per a res", va dir el batlle a. EL batlle es basava, també, en els resultats de la consulta ciutadana sobre els correbous , on va guanyar l'opció d'eliminar-los.Per si no n'hi havia prou –quant a dificultats per a tornar a fer toros a la capital de la Garrotxa–, cal recordar que la plaça de braus és de titularitat municipal i és l'Ajuntament qui decideix quins espectacles s'hi poden organitzar i quins no.

