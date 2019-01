VÍDEOS Espectacular incendi en un taller de vaixells al Tarragonès

Els bombers treballant en l'incendi d'un taller de vaixells a Vila-seca Foto: Jonathan Oca

Fins a 12 dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al polígon industrial l'Alba de Vila-seca per treballar en l'extinció d'un incendi que s'ha produït en un taller de vaixells. Els fets han passat cap a les 18.45 h, quan s'ha rebut l'avís.Segons fonts dels Bombers, el foc només ha afectat un vaixell i material que hi havia molt a prop però no ha causat cap tipus de dany a una altra embarcació que també hi havia al taller. Les flames sí que han afectat la coberta de la nau.La nau del costat, que també és un taller de vaixells, s'ha vist només afectada pel fum i no per les flames. Tot i l'espectacularitat de l'incendi, cap de les dues ubicades al carrer Mas de l'Abad ha patit danys estructurals. No hi ha hagut cap persona ferida per aquest incident. La policia local de Vila-seca havia evacuat als treballadors d'altres empreses i havia acordonat la zona.

