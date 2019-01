Cinc taxistes detinguts per danys i desordres després de colpejar un vehicle VTC

Els Mossos d'Esquadra han confirmat la detenció de tres taxistes per danys i desordres després de diversos atacs contra cotxes VTC al centre de Barcelona aquest divendres a la tarda.El conductor d'un d'aquests automòbils ha hagut de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques després que hagi patit una indisposició en el marc de l'atac.Els agents de la Guàrdia Urbana han realitzat dues detencions més cap a dos quarts de deu de la nit, que en aquest cas ha fet la Guàrdia Urbana de la capital catalana. Com en els tres primers casos, també se'ls ha detingut per danys i desordres públics. Aquestes detencions tenen a veure amb l'atac a un vehicle VTC que ha comportat que el conductor d'aquest vehicle sofrís una crisi d'angoixa.Després d'ocupar la Gran Via, els taxistes han fet arribar la protesta a la plaça de Sant Jaume. Durant la tarda d'aquest divendres s'han viscut incidents aïllats quan petits grups de taxistes han colpejat vehicles que suposadament operen amb llicència VTC. Els incidents han acabat amb la detenció de tres taxistes per danys i desordres públics.Els Mossos també investiguen l'atropellament d'un taxista per part d'un cotxe VTC a la terminal 2 de l'aeroport del Prat.Alguns dels taxistes que participen en la mobilització contra la proposta de decret del Govern per regular el servei de VTC han atacat dos vehicles d'aquest tipus cap a dos quarts de deu de la nit. Aquests atacs se sumen als que han protagonitzat amb anterioritat, que han comportat vidres i retrovisors trencats i desperfectes a les carrosseries.L'últim episodi ha tingut lloc a la cruïlla de l'Avinguda Paral·lel amb el carrer Viladomat i la Guàrdia Urbana ha hagut d'intervenir per dispersar els atacants, sense que l'acció policial hagi arribat a ser una càrrega, segons es puntualitza des de l'Ajuntament.

