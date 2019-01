Almenys set taxistes detinguts per atacs a vehicles VTC

Almenys set taxistes detinguts per agressions a cotxes VTC a Barcelona en el marc de les mobilitzacions que el col·lectiu ha fet aquest divendres per protestar contra la proposta de regulació d'aquest tipus de servei que planteja el Govern Les detencions les han fet Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, i totes s'han fet per danys i desordres públics. Concretament hi ha hagut atacs contra vehicles de les empreses Uber i Cabify, que han sofert desperfectes a la carrosseria per puntades de peu o vidres i retrovisors trencats. A banda, el conductor d'un d'aquests automòbils ha patit una crisi d'angoixa quan el seu vehicle era atacat. En un altre d'aquests atacs, al capdamunt de l'avinguda Paral·lel, la Guàrdia Urbana ha hagut d'intervenir per dispersar els taxistes atacants.Les agressions s'han dut a terme en el marc de la mobilització, durant la qual hi ha hagut escenes de tensió. N'hi ha hagut especialment a la zona de l'Avinguda Paral·lel, quan alguns dels manifestants han començat a col·locar contenidors i tanques al mig del pas. Un dels contenidors, de petites dimensions, ha estat cremat.Durant tota la caminada, furgonetes policials han seguit els manifestants, i quan movien mobiliari urbà, els policies el tornaven a posar al seu lloc. Han mogut contenidors diverses vegades fins que han arribat al carrer Viladomat, on han vist dos vehicles VTC i els han tornat a atacar. Aquí hi ha hagut l'acció de la Guàrdia Urbana per dispersar els taxistes.Després la mobilització ha seguit fins al carrer Rocafort amb el mateix to, els taxistes movent el mobiliari urbà i la policia tornant-lo a posar a lloc. En alguns moments l'ambient era d'hostilitat i hi ha hagut també insults a periodistes.

