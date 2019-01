El temps d'espera mig per a ser operat al País Valencià és de 115 dies

El temps d'espera mitjana per a procediments quirúrgics no urgents amb cirurgia programada se situa en 115 dies, segons les dades publicades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública corresponents a 31 de desembre de 2018. Des de l'administració apunten que, respecte a l'últim tall publicat del passat mes de setembre, la demora mitjana ha baixat 6 dies, ja que al setembre de 2018 el tall se situava en 121.Per especialitats, la demora mitjana és de 98 dies per a cirurgia general, 85 per ginecologia, 94 per oftalmologia, 86 per otorinolaringologia, 144 per a cirurgia ortopèdica i traumatologia, 90 per urologia, 37 per a cirurgia cardíaca, 149 per a cirurgia vascular, 127 per a cirurgia maxil·lofacial, 130 per a cirurgia pediàtrica, 129 per a cirurgia plàstica, 139 per a cirurgia toràcica, 158 per neurocirurgia i 66 per a dermatologia, entre d'altres.Per patologies, la demora mitjana és de 95 dies per a cataractes, 91 per hèrnia inguinal, 130 per a pròtesis de maluc, 156 per a pròtesis de genoll, 132 per artroscòpia, 163 per varius, 96 per colecistectomia, 145 per hallux valgus, 85 per adenoamigdalectomia , 87 per hipertròfia benigna de pròstata, 94 per quist pilonidal, 126 per fimosi, 100 per túnel carpià, entre d'altres.Es consideren en llista d'espera quirúrgica (LEQ) a tots els pacients d'un procediment quirúrgic diagnòstic o terapèutic no urgent acceptat pel pacient i per la realització dels quals té prevista la utilització de quiròfan en algun dels hospitals de referència i d'àrea públics del País Valencià.La Conselleria necessita que cal tenir en compte que els temps d'espera quirúrgica en cap cas es refereixen a intervencions urgents que són ateses de manera preferent. La demora és el temps mitjà, expressat en dies, que porten esperant els pacients pendents d'intervenció, des de la data d'entrada en el registre fins a la data final del període d'estudi.Durant l'any 2018, s'han realitzat un total de 20.375 intervencions pel Plan de Autoconciertos del País Valencià , dissenyat per reduir la llista d'espera del Sistema Valencià de Salut. Per a aquest any, la Conselleria de Sanitat ha dissenyat un nou pla, que ha estat aprovat avui pel Ple del Consell, i en el que invertirà 9 milions d'euros per tal de reduir la demora per a ser intervingut i incrementar el nombre d'intervencions quirúrgiques.Des de l'inici de la legislatura, la Conselleria de Sanitat ha treballat per potenciar el Plan de Autoconciertos . De fet, l'any 2018 s'han realitzat gairebé 6.000 intervencions més que l'any 2015 a través d'aquest programa de reducció de llistes d'espera, apunten.El Plan de Autoconciertos és un programa de caràcter voluntari, de manera que el personal estatutari pot realitzar intervencions fora de l'horari ordinari, i per això, rep una retribució específica. El Pla contempla també la realització de proves diagnòstiques. D'altra banda, durant l'any passat es van realitzar 8.622 intervencions mitjançant derivacions a Pla de Xoc.Per altra banda, des de gener de 2017, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va posar a disposició dels ciutadans a la seva pàgina web el Registre Individualitzat de la Llista d'Espera Quirúrgica. Fins al 31 de desembre de 2018, s'han realitzat 129.691 consultes, el que representa una mitjana de 186 consultes diàries.Es tracta d'una aplicació que ofereix informació sobre els temps d'espera per a una intervenció quirúrgica, emmarcant dins de les iniciatives de transparència dutes a terme per la Conselleria i que facilita el dret dels ciutadans a l'accés a la informació pública.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)