El portaveu de Tabàrnia boicoteja la convenció del PP: «M’han demanat que us afilieu a Vox»

El portaveu de la plataforma Tabàrnia , Jaume Vives, ha aprofitat la seva intervenció a la convenció del PP a Madrid –on ha participat a una taula rodona moderada per Dolors Montserrat- per fer una crida a la militància del PP perquè es passi a Vox. “A mi em fa la sensació que la gent pensa que al PP li ha passat l’arròs”, perquè “durant molt de temps ha abandonat moltíssima gent” i “potser to de broma, però a mi el que m’han demanat és que us afilieu a Vox i que els que no ho feu sapigueu elegir bons companys de viatge”, ha sentenciat.Segons Vives, és una qüestió “important” perquè “el mal fet no es resoldrà en un any, ni en dos, i haureu de picar molta pedra per tot el mal que s’ha fet”. “Potser en uns anys” es podrà “recuperar el que s’ha perdut”, ha afegit. Vives també ha assegurat que el 80% dels periodistes de TV3 estan “a favor del procés”, ha qualificat de “cabrons” i de “desgraciats” els líders de l’independentisme “que han portat la gent a enfrontar-se” i que “per tenir el cul calent han trencat famílies, ambients de treball i ens han enfrontat amb els nostres germans”.En aquest marc, ha assegurat que el 155 va arribar “tard i malament” i no ha “posat mà al que ha generat el problema: l’educació i els mitjans”. També ha afirmat que hi ha gent “enfadada” pels pactes que el PP ha fet anteriorment amb el nacionalisme a Catalunya, i ha demanat “coherència”.Ha fet aquestes manifestacions a una taula rodona de la convenció sobre “la unitat d’Espanya i el futur de Catalunya” juntament a l’expresident de Societat civil Catalana, José Rosiñol, i la presidenta de Concordia Cívica, Teresa Freixes.Durant l’acte la portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat, ha acusat aquest divendres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d’haver “abandonat” els principis universals del socialisme i haver-los substituït per un “sanchisme” que és “la traïció a Espanya”. “I com tots els traïdors venen la seva nació per mantenir-se en el poder”.

