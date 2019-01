VÍDEO La nova de Rosalía, en anglès i amb James Blake

L'artista catalana del moment, Rosalía, ha publicat una nova cançó: Barefoot in the park . Aquesta vegada però, res de flamenc, ni de trá trá. Canta en anglès -la tornada- i ho fa acompanyada del britànic James Blake. Un estil diferent al què poc acostumats hi estan els seus seguidors i que s'emmarca dins de l'últim àlbum de Blake, Assume Form, on també han col·laborat artistes com Travis Scott i el raper André 3000 Rosalía ha compartit al seu perfil d'Instagram una foto amb James Blake de quan tenia 17 anys, quan n'era seguidora.

