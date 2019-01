VÍDEO Abascal, incapaç de respondre preguntes més enllà d'un «Viva España»

Pues si ya nos fijamos en su capacidad de respuesta cuando le sacas de sus "cosas nazis"... pic.twitter.com/EQ18wdfqIx — El Censurómetro (@censurometro) 17 de gener de 2019

El president de Vox, Santiago Abascal, en un vídeo editat per Censurómetro a Twitter , ha estat desarmat en una roda de premsa. A preguntes com "creu que s'ha d'impedir que els inspectors de l'Agència Tributària cobrin més en funció del que recaptin?" o "quines mesures proposa per limitar les llicències urbanístiques?", Abascal ha esquivat la resposta al·legant que "no hi ha pensat prou", "no s'ho ha plantejat més de cinc segons" i "ho traslladaré a Rocío Monasterio", la portaveu del Comitè Electoral del partit.Les crítiques per part dels usuaris assenyalen que Abascal és incapaç de respondre quan surt del discurs xenòfob, masclista i nacionalista. L'única resposta que dona, al vídeo, és quan el periodista li dirigeix un "viva España" i Abascal respon amb el mateix, dient que "això no pot quedar sense resposta".

