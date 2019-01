Guia per entendre la vaga de taxis: el conflicte amb Uber i Cabify s'enquista

EN DIRECTE Els taxistes comencen l'ocupació de la Gran Via de Barcelona. Desenes de vehicles bloquegen els primers carrils d'una de les artèries de la capital catalana https://t.co/qBRstiZkUI pic.twitter.com/DhbxnQW4cp — NacióDigital (@naciodigital) 18 de gener de 2019

L'1 d'agost els taxistes de Barcelona van desconvocar una vaga que va col·lapsar el centre de la ciutat. Els vehicles grocs i negres van tornar a circular amb normalitat des de llavors, però el conflicte en relació als vehicles de lloguer amb conductor (VTC) continuava obert. Aquest divendres, mig any després, ha quedat demostrat: els taxistes han convocat una vaga indefinida a Catalunya després de la proposta de la Generalitat en relació als vehicles que operen amb llicència VTC.La Generalitat ha proposat regular a través d'un decret llei el sector VTC establint que els vehicles de companyies com Uber i Cabify s'hagin de contractar amb 15 minuts d'antelació.El marge de temps queda molt lluny de les exigències dels taxistes, que havien reclamat un termini de 24 hores. El comitè de vaga, amb el portaveu Alberto 'Tito Álvarez' al capdavant, reconeix que és difícil que el Govern accepti la seva proposta, però traça una línia vermella en les sis hores i considera la proposta del conseller Damià Calvet un "insult a la intel·ligència" L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que no té competències per regular els VTC, va aprovar un reglament per obligar a Uber i Cabify a disposar d'una llicència municipal addicional per als seus vehicles, una iniciativa suspesa cauterlament pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).Per tant, l'AMB, l'Ajuntament de Barcelona i els taxistes estan a favor del reglament, mentre que la Generalitat va evitar posicionar-se. Al seu torn, el govern espanyol va presentar un recurs contra el reglament que després va retirar.La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va presentar un recurs contra la normativa al TSJC i l'Autoritat Catalana de la Competència va instar l'AMB a retirar-la.El conflicte del taxi es troba en suspens, a l'espera que el TSJC resolgui definitivament el recurs interposat per la CNMC. Mentrestant, l'alt tribunal manté la suspensió cautelar del reglament metropolità que limita les llicències VTC. Una decisió que va ser el detonant de la darrera vaga de taxistes.Paral·lelament, el juny del 2018 el Tribunal Suprem va ratificar que la ràtio ha de ser d'un vehicle VTC per cada 30 taxis. Ara mateix, aquesta proporció no es compleix.Precisament, els taxistes demanen que es respecti la ràtio d'un vehicle VTC per cada 30 taxis. Entenen que actualment empreses com Uber i Cabify fan la feina que correspon als taxistes i mantenen la seva negativa a la liberalització del sector.La Plataforma Integral del Taxi, que representa a 1.500 taxistes arreu de l'Estat, ha anunciat que denunciarà les plataformes de VTC per competència deslleial. A més, valoren presentar una querella criminal contra el sector dels vehicles de lloguer amb conductor per presumpta manipulació del preu, frau de llei, blanqueig de capitals i estafa. L'advocat de la plataforma és Elpidio José Silva, instructor del Cas Blesa.El sector del VTC defensa un canvi en la mobilitat urbana per satisfer les demandes de la ciutadania. Neguen que facin competència deslleial al taxi i argumenten que empreses com Uber i Cabify no poden agafar passatge al carrer, a diferència dels vehicles grocs i negres, ni tampoc fer servir els seus carrils de circulació ni les seves parades. A més, defensen el seu model de mobilitat per reduir els preus de transport, fer ciutats més sostenibles i crear llocs de treball.Uber i Cabify s'han presentat històricament com a plataformes d'economia col·laborativa. Una etiqueta que aixopluga iniciatives empresarials que parteixin de la col·laboració entre la ciutadania i no entre empreses professionals, la transparència a través d'un programari lliure o la capacitat dels usuaris per participar en la gestió de la plataforma.Diverses veus, entre les quals l'Ajuntament de Barcelona, rebutgen que Uber o Cabify puguin utilitzar aquesta etiqueta. Aquest novembre es va constituir un front comú de 32 ciutats del món per abordar els reptes que plantegen l'arribada d'aquestes plataformes als municipis El conflicte actual es va començar a gestar el 2009, amb l'aprovació de la llei òmnibus espanyola, que liberalitzava diversos sectors, entre els quals el del taxi.L'aprovació va suposar posar fi a la ràtio d'1/30 i a partir d'aquest moment la demanda de llicències va començar a pujar. El 2015, ja amb Rajoy a la Moncloa, s'aprovava el Reglament d'Ordenació Terrestre, que recuperava la ràtio. El problema, però, és que s'havien concedit milers de llicències.Durant la vaga de taxistes que va col·lapsar Barcelona l'estiu passat, a la capital catalana hi havia 1.813 llicències VTC actives per 10.772 de taxi. Dit d'una altra manera, un Uber o Cabify per cada sis taxis. Una xifra que queda lluny de la ràtio d'un per cada trenta.Després d'ocupar la Gran Via, els taxistes han fet arribar la protesta a la plaça de Sant Jaume. Durant la tarda d'aquest divendres s'han viscut incidents aïllats quan petits grups de taxistes han colpejat vehicles que suposadament operen amb llicència VTC. Els incidents han acabat amb la detenció de tres taxistes per danys i desordres públics.Els Mossos d'Esquadra també investiguen l'atropellament d'un taxista per part d'un cotxe VTC a la terminal 2 de l'aeroport del Prat.

