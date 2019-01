VÍDEO Polèmica per una suposada agressió d'un càmera del nou programa de Risto a Eduardo Inda

Nos vamos de fin de semana.

Os dejamos la secuencia completa por la que Inda ganó el Oscar ➡️ https://t.co/wZTBbVSjAW

¡El lunes, más mentiras!#IndaChallenge #TodoEsMentira9 pic.twitter.com/Vj3v1ShksO — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 18 de gener de 2019

#TodoEsMentira9 hace públicas las imágenes de la supuesta agresión a Eduardo Inda en Mediaset 👉 https://t.co/WUC7MV56LV pic.twitter.com/VM9N9NJmhQ — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 18 de gener de 2019

Eduardo Inda ja és protagonista d'una nova polèmica. El periodista i director del mitjà digital d'OKDiario ha denunciat una suposada agressió per part d'un càmera de Cuatro, concretament del nou programa de Risto Mejide Todo es mentira. L'escena s'ha produït quan Inda entrava als estudis de Telecinco per unir-se a la tertúlia del programa d'Ana Rosa Quintana.Una reportera i un càmera del programa de Risto han acompanyat Inda per preguntar-li sobre diverses qüestions, quan de sobte, ha acabat a terra. El director s'ha aixecat assegurant que el càmera l'havia agredit i ha començat a gravar les cares de la reportera i el càmera.Des del programa Todo es mentira han volgut estirar el xiclet de l'assumpte i han parodiat l'escena que ha protagonitzat Inda, amb moltes piulades a través del compte del programa, promocionant l'anomenat #IndaChallenge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)