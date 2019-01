Ricard Ustrell presentarà una tongada especial de «Quatre gats» sobre el judici de l'1-O a TV3

El Tribunal Suprem està a punt de convertir-se en el centre de totes les mirades. L'interès mediàtic a Catalunya, a Espanya i també internacional se centrarà en Madrid quan comenci l'històric judici. El director de TV3, Vicent Sanchis, ja ha deixat clar aquest divendres al Parlament, en la sessió de control a la CCMA, que els mitjans públics catalans es bolcaran en la cobertura informativa de la causa contra l'1-O. Es multiplicaran les hores de directe i hi haurà programacions especials. En aquest sentit, segons ha pogut saber, un cop comenci el judici, TV3 emetrà cada setmana un Quatre Gats, el programa dirigit per Ricard Ustrell, per recollir veus internacionals que seguiran i analitzaran tot el que hagi passat durant els dies anteriors en el judici.Serà d'un format reduït -l'encàrrec és fer programes de mitja hora- i està previst que s'emeti en prime time, després del Telenotícies Vespre, setmanalment. Els dia d'emissió encara no s'ha tancat. TV3 està estudiant quina seria la millor fórmula per treure el màxim de rendiment al projecte. És lògic pensar que serà divendres o diumenge -el dissabte és el dia del FAQS-, ja que els programes especials buscaran ser analítics i les sessions al Suprem se celebraran de dimarts a dijous.Els noms dels convidats encara no han transcendit. Ara bé, aquest diari ha pogut saber que les mirades internacionals es complementaran amb personalitats que van estar implicades en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. El perfil dels protagonistes anirà més enllà de les figures polítiques. Hi haurà juristes i també filòsofs que seguiran la causa judicial amb especial atenció des de més enllà de les fronteres del territori català.La idea que s'ha posat sobre la taula del Quatre Gats és que el programa que s'emetrà a final de setmana s'hagi gravat pocs dies -o hores- abans. L'equip dirigit per Ricard Ustrell -amb el qual feia El Suplement a Catalunya Ràdio- assumirà de nou, doncs, un ritme de producció marcat absolutament per l'actualitat. Aquest format, per tant, serà radicalment diferent del de les darreres tres entregues que va emetre a TV3 entre el novembre i desembre del 2018, que van girar al voltant de Marine Le Pen, Dilma Rousseff i Carles Puigdemont.

