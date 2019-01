El síndic detecta problemes d'informació i coordinació en el cas del nadó ingressat al Vall d'Hebron

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha reclamat mesures específiques per a la protecció dels nadons arran del cas del nadó presumptament maltractat que es troba estable dins de la gravetat. Després d'una reunió amb representants de la DGAIA, Salut, l'Ajuntament de Pineda de Mar i l'EAIA del Maresme, Ribó ha indicat que hi va haver problemes "d'informació i de comunicació" i ha anunciat que durant les setmanes vinents presentarà una resolució reclamant un protocol específic sobre els drets dels nadons i la seva protecció en maltractaments.També ha dit que "cal molta més coordinació" entre els serveis socials bàsics, de salut i d'hospitals de referència, "especialment en casos on es comença a apuntar la possibilitat de maltractaments". Pel que fa al nadó ingressat a la Vall d'Hebron, Ribó ha dit que "hi ha elements més que suficients per creure que aquest nadó ha estat objecte de maltractament".A més de les mancances d'informació i comunicació i de les millores que considera que cal fer pel que fa a la coordinació, Ribó ha constatat també "mancances de formació i de dotació dels suficients mitjans i recursos per detectar aquests possibles casos de maltractaments". El síndic considera que la protecció dels nadons ha de ser "molt més" de la que és en l'actualitat.Ha explicat que durant les setmanes vinents emetrà una resolució completa amb tota la informació que està recopilant des del passat 11 de gener sobre el cas del nadó de dos mesos ingressat a la Vall d'Hebron. El Síndic ha demanat a totes les parts implicades en el recent cas del nadó presumptament maltractat que adoptin mesures per garantir específicament la protecció dels nadons de qualsevol forma de maltractament. Rafael Ribó ha sol·licitat aquest compromís per part de les administracions.La trobada s'ha centrat a analitzar les diferents intervencions de les administracions competents en la protecció dels infants i la seva actuació amb relació als protocols existents. També s'ha abordat la necessitat de millorar aquests protocols i circuits.

