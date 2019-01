Denuncien que Espanya incompleix l'obligació d'acollir 19.000 refugiats

El juliol el Tribunal Suprem va donar la raó a l'entitat Stop Mare Mortum i va condemnar l'estat espanyol per no haver respectat les quotes fixades per la Unió Europea per collir persones refugiades procedents de Grècia i Itàlia. Concretament, Espanya n'hauria d'haver rebut 19.449 però només va oferir un 12,85% d'aquestes places. Ara, Stop Mare Mortum denuncia que el govern espanyol està incomplint la sentència després de no haver acollit els refugiats que li pertocaven."Aquest govern vol complir amb la sentència però ens han de dir com ho hem de fer", va assegurar la Secretària d'Estat de Migracions, Consuelo Rumí, el 17 de gener. A més, va afegir que havia de ser el Tribunal Suprem que indiqués d'on havien de procedir les persones refugiades. La Moncloa entén que la sentència fa referència a persones que ja no són al mateix lloc i, per tant, han de ser unes altres les que arribin a l'estat espanyol.Aquest divendres, Stop Mare Mortum i l'Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans han respost amb un comunicat en què qualifiquen de "vergonyós" que el govern espanyol encara no hagi presentat el pla d'execució de la sentència. A més, denuncien que l'advocacia de l'estat s’ha oposat "sistemàticament" a l'acollida, tant en l’escrit de contestació a la demanda, com en les al·legacions posteriors i en la fase d’execució.Les entitats també recorden que no ha de ser el Tribunal Suprem qui decideixi quines persones refugiades han d'arribar a Espanya sinó que ha de ser el govern espanyol qui comuniqui al tribunal el seu pla d'actuació.Com a part denunciant, Stop Mare Mortum té accés a tots els tràmits de la causa i assegura que el govern espanyol ha demanat explícitament no traslladar a cap persona perquè al·lega la impossibilitat material i jurídica per fer-ho.D'altra banda, les dues entitats asseguren que encara queden persones a Grècia i a Itàlia que poden ser reubicades a Espanya.Stop Mare Mortum acusa el govern de Pedro Sánchez d'"hipocresia". "A l’inici del seu mandat i en posteriors ocasions ha expressat davant dels mitjans de comunicació la seva voluntat de complir amb la sentència", recorden.

