Francesc Xavier Pastor, l'expert en mediació que dirigirà els antiavalots dels Mossos

La Brigada Mòbil, més coneguda com la Brimo, canvia de mans. Aquesta és una de les modificacions que han transcendit aquest divendres dels relleus a la cúpula dels Mossos d'Esquadra . El canvi més rellevant afecta Francesc Xavier Pastor, que a partir d'ara serà el màxim responsable dels antiavalots de la policia catalana. Pastor prové de la Unitat de Mediació, un recorregut que ja resulta un missatge en si mateix.Pastor, que passa a ocupar el lloc de Carles Hernández -que al seu torn es converteix en el número dos de la Comissaria d'Informació-, era el responsable dels Mossos d'Esquadra del districte de l'Eixample de Barcelona. Va assumir aquest càrrec després de dirigir durant sis anys la Unitat de Mediació, una posició que ha acabat marcant el seu perfil i bona part de la seva orientació professional.Durant anys, Pastor ha defensat en diversos actes i conferències la mediació com a mesura òptima de resolució dels conflictes. De fet, és professor col·laborador del màster que ofereix la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en aquesta matèria, i és màster en mediació professional per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La seva formació es complementa amb un postgrau i un màster en direcció i gestió de seguretat pública, matèria en què es va graduar a la Universitat Abat Oliba.Com aplicarà, però, aquests coneixements a la Brimo? De moment, la manera de fer que aplicarà Pastor als antiavalots és una incògnita, tot i que s'espera que impregni la Brigada Mòbil dels coneixements en matèria de mediació. Així ho va indicar el juny del 2018, quan va ser entrevistat en el marc del tercer Congrés Iberoamericà de Mediació Policial, sobre quins avenços podien afrontar els cossos policials.Si bé va reconèixer que els "progressos en la mediació" són més aviat lents, també va dir que "cada vegada hi ha més policies que integren eines de mediació per garantir els drets dels ciutadans". En el cas concret de Catalunya, va precisar, on hi ha un "nivell de mobilització molt elevada", va assegurar que els Mossos havien d'introduir un "esforç importantíssim per accelerar contactes i negociacions". No obstant això, va reconèixer que "tot allò que té a veure amb els símbols no és fàcil de gestionar perquè afecta més el cor".En aquesta mateixa línia, va precisar: "La majoria de conflictes que afecten en aquests moments Catalunya generen unes reaccions que realment s'han de gestionar, perquè són una part important de les emocions". També va considerar que la visió dels ciutadans envers la policia és "cada vegada més propera", i que la societat està cada vegada més formada per voler contribuir a "la cultura de la pau i del diàleg".L'any 2016, Pastor va ser protagonista d'un episodi mediàtic, quan va participar en una taula rodona amb la presència de l'exdiputat de la CUP David Fernández a l'Institut de Seguretat Pública. L'acte, emmarcat en les Jornades sobre mediació policial, també va comptar amb el llavors inspector de la Brimo, Carles Hernández.Fernández havia suscitat crítiques abans de la taula rodona, però va acabar de generar animadversió entre molts dels agents del cos quan va ser crític amb les càrregues policials i va lamentar que la mediació es porti a terme "més per necessitat que per convicció". També va recordar que els Mossos eren hereus d'un model "caduc, inútil i fallit", que motivaven la seva actuació en funció de pressions polítiques. Un dels exemples que va posar va ser el desallotjament de la plaça Catalunya el 15-M.

