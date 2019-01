El Comitè de Competició dona la raó al Barça i no l'expulsa de la Copa del Rei

La papereta del Futbol Club Barcelona estarà aquesta tarda, a partir de les 17h, en el sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei. El Comitè de Competició desestima la denuncia del Llevant sobre l'alineació indeguda que el club blaugrana va cometre amb el central Chumi, sancionat amb el filial per cinc targetes grogues, durant el partit d'anada contra el Llevant.La jutgessa única del Comitè de Competició ha tombat la reclamació del Llevant per arribar fora de termini. El club granota hauria d'haver enviat com a molt tard la denuncia 48 hores després del partit del Ciutat de València, és a dir, l'anada de vuitens de final.L'article que esmentava el Llevant apunta que, "quan es tracti de futbolistes que es puguin alinear reglamentàriament en equips de la cadena del principal -és a dir, de categories inferiors del mateix club-, el sancionat no podrà intervenir en cap d'aquests equips fins que transcorri, en la categoria que en què va cometre la infracció, el número de jornades a les quals respongui la sanció".El departament jurídic del club català, que assegurava dijous al vespre estar "tranquil", s'emparava en un punt anterior del reglament que, precisament, afegia: "les sancions de caràcter lleu (d'un a tres partits) s'han de complir en la mateixa competició". En el cas de Chumi, doncs, es tractaria de la Lliga i no pas de la Copa. El debat girava al voltant de quin dels dos article s'imposava i, finalment, el Barça ha mantingut als despatxos el que ja havia guanyat al camp.

