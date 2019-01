Barça-Sevilla als quarts de final de la Copa del Rei

El Barça ja coneix el seu rival als quarts de final de la Copa del Rei: el Sevilla. El sorteig s'ha celebrat a la ciutat esportiva de la RFEF aquest divendres a la tarda. El Barça, que es va acabar classificant ahir després de consumar la remuntada amb una victòria per tres a zero contra el Llevant al Camp Nou, defensa títol. El partit d'anada, que tindrà lloc al Sánchez Pizjuán, serà la setmana que ve i el de tornada la pròxima, l'ultima del mes de gener.El Girona, per la seva banda, que disputa per primera vegada a la seva història els quarts de final de la Copa del Rei, jugarà contra el Reial Madrid. L'anada serà al Santiago Bernabéu. Pel que fa a l'Espanyol, els pericos es veuran les cares amb el Betis de Marc Bartra.Reial Madrid - GironaGetafe - València CFSevilla - BarçaEspanyol - Betis

