Detingut un jove de 19 anys per agredir i amenaçar la seva mare a Valls

La Policia Local de Valls va detenir aquest dimecres un jove per agredir i amenaçar la seva mare. El detingut és un noi de 19 anys que viu al barri antic de la capital de l'Alt Camp. La dona, de 35 anys, ha presentat una denúncia per l'agressió.El noi està acusat d'un delicte de violència domèstica. Segons fonts policials, no constaven denúncies prèvies de la mare cap al fill.

