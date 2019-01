Unes 600 persones han participat en les primeres etapes de la caminada d'Olot a Lledoners

Unes 600 persones provinents de diferents punts del territori català han participat, des del diumenge, en la caminada d'Olot a la presó de Lledoners . Organitzada per Bianya Sobiranista amb el suport d'Òmnium Garrotxa, busca "acomiadar" als polítics independentistes empresonats abans que siguin traslladats a Madrid pel judici. "Volem donar-los-hi el nostre escalf i ajudar-los a carregar bateries", diu des de l'organització Xevi Toldrà.Aquest divendres, els participants han arrencat a Santa Maria d'Oló en direcció a Artés. És previst que diumenge, poc abans de les 11 del matí, arribin al centre penitenciari bagenc.Després de l'arrencada, diumenge a Olot, amb prop de 350 persones, una mitjana de setanta s'hi ha sumat etapa rere etapa. "Ha vingut gent de pràcticament totes les comarques", diu Toldrà, que avança que, pel desenllaç, el tram de Sant Joan de Vilatorrada a la presó, ja s'han inscrit prop de 300.Elena Obradors, de 67 anys, és una de les participants que ha optat per repetir. Aquest divendres, arrencava la tercera de les jornades, amb prop d'una trentena de quilòmetres ja a les seves cames. "Això és el mínim que podem fer per a ells", diu. També la Maria Carme Sunyé ha repetit. "Hem de seguir donant veu", justifica.Per a Joan Juliol i Joan Coma l'etapa de Santa Maria d'Oló a Artés és la segona que han realitzat. Expliquen que, si les cames aguanten, arribaran fins a la presó. "Caminem per exigir la seva llibertat", remarca Juliol, mentre que Coma reitera la "injustícia" de l'empresonament. "Posar urnes no pot ser un delicte, ells són els representants legítims del poble de Catalunya", exclama.Entre les debutants d'aquest divendres hi ha la Carrie Dorca. En el seu cas, diu, "és interessant participar en iniciatives com aquesta, qualsevol acció a favor dels presos i la independència és important".La marxa arribarà a Lledoners aquest diumenge. A les 10.30 del matí se sortirà del polígon industrial Els Vinyals II direcció a l'esplanada. Serà una de les nombroses activitats que acollirà el pla aquest cap de setmana , que podria ser el darrer que els líders independentistes siguin a la presó bagenca.Dissabte, a partir de les 10 del matí, hi haurà una trobada de gegants, en la que es preveu que hi participin una vuitantena de colles. Compartiran escenari amb una concentració del grup Escamots Catalans Motards.A les 20.45, el popular Joan BonaNit tornarà a desitjar un "bona nit" als presos. Serà la nit número 200 que ho farà i, per aquesta raó, hi haurà a més a més l'actuació dels Diables del pont vell de Roda de Ter i la cantada conjunta de la versió nadalenca del Bona Nit dels Pets, impulsada pel mateix Joan BonaNit i que es va escoltar per primera vegada al pla de Lledoners aquest Nadal.Pel que fa a diumenge, poc després de l'arribada dels participants en la caminada i com ja porta repetint-se diversos mesos, actuaran els Músics per la Llibertat. No seran, però, els únics, ja que també està previst que hi sigui l'Orfeó Català.

