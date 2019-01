Els comuns volen fixar per llei que el dentista sigui universal i gratuït

Ribas ha advertit així que no oferir un servei públic bucodental "té conseqüències" per un "biaix social" en una part de la població que no pot prevenir problemes dentals amb una alimentació diversa i alhora per la "impossibilitat de pagar els tractaments suficients" després a un dentista privat.És en aquest context que ha urgit la Generalitat a "canviar aquesta realitat" i ha assegurat que les lleis catalanes i estatals permeten prendre mesures en aquesta línia. Els comuns no han calculat una xifra global del cost d'implementar-ho però asseguren que la primera fase és "absorbible" pel sistema perquè "no tindria un impacte gran".Segons ha explicat Ribas, primer caldria posar en marxa un Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) dels 7 als 16 anys i que inclouria una revisió anual, tractament de càries, assistència per urgència, tractament especials per malformacions, contusions i patologies temporals, entre d'altres. En els col·lectius vulnerables, en la primera fase, s'inclourien serveis com higiene dental, tractament de càries, endodòncies i exodòncies, entres d'altres.Alhora la llei que proposen els comuns també hauria de servir perquè la Generalitat controlés el sector privat en matèria de transparència com a autoritat sanitària i combatre així "males praxis" al sector; i alhora poder planificar les necessitats de la població a través d'una nova Oficina Dental Comunitària.