El Parlament activa la reforma del reglament que JxCat vol utilitzar per investir Puigdemont

El Parlament ha donat el tret de sortida aquest divendres a la reforma del reglament de la cambra amb la constitució d'una ponència conjunta. Junts per Catalunya (JxCat) vol que la modificació, entre d'altres qüestions, permeti una investidura a distància del president de la Generalitat. De fet, en els darrers dies des d'aquest grup parlamentari han apressat el president del Parlament, Roger Torrent, a convocar la comissió corresponent per iniciar el procés de reforma. Com que es tracta d'una ponència conjunta, les reunions seran a porta tancada. La pròxima serà l'1 de febrer i els grups portaran una proposta sobre els temes que creuen que s'han de canviar i els experts que volen que hi compareguin.La possibilitat d'una investidura telemàtica serà, sense dubte, la qüestió més polèmica i mediàtica. Però la intenció és que la reforma serveixi per resoldre problemes d'interpretació i fins i tot contradiccions de l'actual text així com aplicar un pla d'igualtat al reglament de la cambra. En la pròxima reunió, els lletrats portaran una proposta sobre modificacions tècniques i cada grup posarà sobre la taula les qüestions que vol modificar.El vicepresident primer del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, ha insistit que el seu grup vol investir Puigdemont encara que assegura que la reforma no especificarà "cap candidat ni cap nom en concret". Preguntat per la investidura a distància, Costa confia que els grups independentistes donin suport a les propostes que "van en la línia de garantir els drets dels diputats i l'eficàcia dels resultats electorals". Fins i tot, espera que el suport pugui anar més enllà de la majoria independentista.Per la seva banda, en els darrers dies, Torrent ha insistit que qualsevol decisió que prengui el Parlament, també una investidura, ha de efectiva. És a dir, que si Puigdemont és investit per la cambra catalana ha de poder prendre possessió del càrrec, nomenar consellers i governar.En roda de premsa al Parlament, la portaveu parlamentària adjunta de Catalunya en Comú Podem, Marta Ribas, ha tornat a rebutjar una investidura telemàtica de Puigdemont. "Vam ser clars des de l'inici, [...] no es pot ser president des de fora de Catalunya", ha assegurat amb la mirada posada a la reforma del reglament que proposa JxCat. A l'espera de concretar el pla de treball, els comuns, però, són partidaris d'incloure modificacions al reglament de la cambra catalana, en clau sobretot de paritat.Els membres de la ponència conjunta són Carles Carrizosa i José María Espejo-Saavedra de Cs; Albert Batet i Josep Costa de JxCat; Gerard Gómez del Moral i Ariadna Delgado d'ERC; Ferran Pedret i David Pérez per part del grup PSC-Units; Marta Ribas i Susanna Segovia dels comuns; Santi Rodríguez com a diputat del PPC i Maria Sirvent per part de la CUP. En tractar-se de la constitució, el president del Parlament, Roger Torrent, també ha assistit avui a la ponència conjunta.

