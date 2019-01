Juan Carlos Martel Bayod, nou director del Teatre Lliure de Barcelona

El barceloní Juan Carlos Martel Bayod (Barcelona, 1976) ha estat nomenat aquest divendres nou director del Teatre Lliure de Barcelona en substitució de Lluís Pasqual, ha informat la sala en un comunicat. Pasqual va dimitir el setembre de l'any passat , després de ser acusat de maltractament psicològic a una actriu.L'aprovació s'ha fet per majoria absoluta a proposta de la Junta de Govern, que ha escollit a un dels dos candidats seleccionats per la Comissió de valoració, després que aquesta hagi avaluat les 11 candidatures presentades a concurs.Segons la Comissió de valoració, el projecte de Martel Bayod ha estat el més complet i adequat per a la nova etapa del Teatre Lliure, ja que planteja un conjunt de mesures d'organització interna i remodelació de funcionament que, en gran part, coincideixen amb el procés de reforma ja iniciat per la Fundació del teatre.Martel ha dirigit en els darrers anys al Teatre Lliure espectacles com Revolta de bruixes, L'inframón, L'espera, i Sis personatges. El darrer espectacle que ha dirigit és La Ilíada, que es va poder veure al Temporada Alta i a la Biblioteca de Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)