El govern espanyol considera que les detencions a Girona no són «desproporcionades»

Hi havia o no hi havia ordre judicial per a la detenció d'activistes, alcaldes i un periodista el dimecres a les comarques gironines? El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que tot l'operatiu policial va estar "supervisat pel fiscal i el jutge d'instrucció" i que precisament perquè l'actuació va ser "supervisada per una autoritat judicial" no es pot considerar que les detencions fossin "desproporcionades ni inacceptables".El ministre ha argumentat que tota la instrucció es va judicialitzar des del moment en què Adif va interposar la denúncia. Les detencions van enterbolir la reunió que es va produir aquest dijous entre la Moncloa i el Govern, de la qual se'n va derivar la creació d'una taula de diàleg de partits per consolidar un "diàleg efectiu" sobre la resolució del conflicte a Catalunya. La portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ha precisat que el format d'aquesta taula es concretarà en una trobada que es produirà el divendres que ve a Barcelona.El govern espanyol considera que s'estan produint "avenços" en el diàleg amb la Generalitat i que ara tots els partits podran decidir si participen en aquesta taula. Ha recordat, en aquest sentit, que ni Ciutadans ni el PP ni la CUP s'han assegut a la cimera de partits catalans que lidera Quim Torra i que es reunirà per segona vegada l'1 de febrer.

