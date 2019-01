L'eclipsi de superlluna des de Catalunya: tot el que has de saber per no perdre't l'espectacular fenomen

Dilluns a la matinada, si t'agrada l'astronomia, hauràs de mirar la Lluna. I si no t'agrada però sents curiositat per aquest fenomen, has de saber que tindrà lloc un eclipsi total de superlluna (o Lluna de Sang, com també es coneix) que serà visible des de Catalunya. Començarà cap a dos quarts de 4 de la matinada, i acabarà, aproximadament, abans de les 9 del matí. També és veritat que els meteoròlegs alerten que es preveu un cel ennuvolat per aleshores, però podria canviar en les properes hores. Com ha explicat Mònica Usart a RAC1 , les hores claus seran les 3.36 h, quan la Lluna començarà a entrar dins la penombra provocada per la Terra. A les 5.41 h, el satèl·lit entrarà fins la zona d'ombra que fa la Terra. A les 6.12 h l'eclipsi arribarà al seu màxim: la Lluna serà vermella per l'efecte que provoca la nostra atmosfera. És a dir, no desapareixerà, però es tenyirà de vermell. A les 6.43 h la Lluna sortirà de la zona d'ombra de la Terra, i a les 8.48 h, de la penombra. Serà aleshores quan s'acabi l'eclipsi.En cas que els núvols de dilluns a la matinada no ho permetin contemplar, hi haurà diversos centres astronòmics que emetran en directe la Lluna de Sang . L'última que Catalunya va veure va ser el 27 de juliol del 2018, i la propera serà el 26 de maig del 2021.

