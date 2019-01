​VÍDEO Òmnium implica polítics, artistes i activistes en l'avançament de la campanya pel judici

Òmnium presentarà, aquest dissabte a les 12.00 hores, els eixos principals de la campanya de mobilitzacions de cara al judici de l'1-O. En un espot promocional que l'entitat ha difós aquest divendres, s'hi impliquen polítics, artistes, advocats i diverses personalitats de la societat civil, que signifiquen aquest ampli suport als drets i llibertats fonamentals."Avui som aquí per fer una cosa ben senzilla, però al mateix temps ben legítima. Reafirmar-nos en el nostre compromís amb la democràcia, perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho voldrem tot", cita el vídeo, on apareixen la parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet; el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri; polítics com Marta Rovira, Míriam Nogueras, Joan Josep Nuet, Jaume Asens o Mireia Boya; artistes com Sílvia Bel o Alguer Miquel, l'advocada Anaïs Franquesa, o activistes com Arcadi Oliveres i Roger Español.L'acte de presentació de la campanya d'Òmnium començarà amb activitats a les 10.30 del matí al Castell de Montjuïc, i comptarà amb un acte polític de la mà de Mauri a les 12.00 hores.

