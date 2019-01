«El cinema va arribar a Sabadell de la mà d'un dentista molt inquiet»

Els Cinemes Imperial, als anys 40. Foto: AHS

L'estrena de la pel·lícula «El Padrino» al Cinema Euterpe, al 1973. Foto: Arxi Farran

Algunes generacions de sabadellencs no saben que no fa molts anys a la ciutat hi havia més cinemes a banda dels de l’Eix Macià i l’Imperial. De fet, la Rambla era un dels punts on més sales es concentraven, i eren lloc de pelegrinatge per a famílies, grups d’amics o amants del cinema en general.Ara, una exposició, Sabadell, càmera i acció. Història del cinema a Sabadell , reuneix, a partir d’aquest divendres, la història de la petjada del món del cel·luloide a Sabadell, una mostra que ha comissariat l’especialista en cinema Albert Beorlegui . En parla de tot plegat en una entrevista a- I tant! L’exposició és una iniciativa de l’Ajuntament, jo compto amb uns certs antecedents sobre la matèria perquè al 1996 vaig publicar un llibre, Sabadell, un segle de cinema , juntament amb en Josep Torrella, un cronista de la ciutat. A més, em dedico a ser comentarista de cinema i a fer conferències, l’Ajuntament va veure que tenia un bon perfil perfer de comissari, i tenia fresca la història del cinema a la nostra ciutat.- No és només la història de les sales que hi ha hagut, també dels empresaris, és l’educació sentimental de moltes generacions. El segle XX es pot explicar a través del cinema, i el cinema a través de la història del segle XX. Sabadell ha tingut moltes sales i empresaris, i la idea era fer una exposició que mesclés tot plegat amb rigor: quan va aterrar el cinema a la ciutat, els empresaris vinculats a aquest món, les sales que hi ha hagut… és tot un cúmul de nostàlgia i història.- Al 1897. El cinema no va néixer d’un dia per l’altre, és fruit de l’aparició i evolució de diferents aparells, i un d’ells és el cinematògraf. Els germans Lumière el van presentar el 28 de desembre de 1895, i això va arribar a oïdes d’un dentista de Sabadell molt inquiet, en Marçal Ballús. Havia sentit parlar d’un aparell que projectava imatges en moviment, així que va decidir anar a París amb un amic, va veure l’aparell i en va comprar un. Així, el va dur a casa al gener de 1897.- Sí, però ell feia sessions privades a casa seva. Després el va presentar en públic, a l’abril, al desaparegut Teatre dels Campos, a la Rambla amb el carrer Duran i Sors. L’èxit de la iniciativa el va esperonar a fer un local, la Barraca del Ballús, just davant de l’església de Los Padres, on ara hi ha la plaça Doctor Robert. Després va llogar el Teatre Cervantes, situat a 11 de Setembre amb el carrer Sant Maties, just davant d’on ara hi ha l’Urpí. A l’exposició es pot veure una fotografia de la Barraca, que va durar deu mesos oberta, perquè es va cremar.- Si, a les ciutats de l’entorn, com Barcelona, el cinema va agafar volada, i van començar a aparèixer sessions cinematogràfiques, amb gent asseguda en cadires. A 1902 es van fer les primeres sessions, i a Sabadell al 1904 al ja desaparegut Euterpe. Amb els anys es veu com no és una moda passatgera i s’acaba instaurant en teatres d’arreu: l’Euterpe, el Principal, el Cervantes, i els Campos. Al 1911 es va fer el primer edifici concebut per a fer cinema, l’Imperial. A partir d’aquí, la història del cinema a Sabadell és la del segle XX, amb d’adveniment del cinema mut i la proliferació de locals. Al 1943, però, s’inaugura el segon cinema fer expressament, el Cinema Rambla, que estava, més o menys, on ara hi ha el Caprabo.- Sí, l’etapa d’esplendor arriba als anys 50 coincidint amb una tímida bonança econòmica, després d’una llarg postguerra. A Sabadell obren els Montecarlo, el Cinema Sabadell, el Fernando, Avendia, un altre Avenida, l’Actualidades, el Goya… als 70, però, la crisi i l’arribada del vídeo i la televisió força el tancament d’alguns d’ells, i queden finalment els dos grans pols actuals: l’Imperial i les multisales de l’Eix Macià.- Sí, l’antic Cinema Rio, a l’avinguda Barberà. Va ser després Estudio 7 i després una sala X, al 1984. A l’Imperial, en canvi, s’hi feia cinema familiar, des dels 70 fins el 1989, quan va tancar.- Sí, parlem de diverses entitats i persones de Sabadell, com Francesc Bellmunt, Josep Maria Argemí, o Llorenç Llobet-Gràcia, que va fer pel·lícules amateurs i professionals com Vida en Sombras , i ens ocupem d’entitats com Amics del Cinema, fundada l’any 1936, o el Cineclub, del 1957, l’entitat degana de la ciutat. També hi ha molta foto, textos explicatius, i objecte que rescatem del Museu d’Història i de l’Arxiu Històric. A banda, reunim objectes i complements del vessant emocional, com una col·lecció de 34 pòsters, la majoria originals, que recorren la història del cinema, cedits pel col·leccionista Lluís Benejam.

