Tarragona tanca les portes a una possible seu de la Fundació Francisco Franco

La Fundació Franco no hi té cabuda a Tarragona. Així queda palès després que el ple de l'Ajuntament hagi mostrat "públicament el seu rebuig a la implantació d'una seu" d'aquesta entitat. Aquest pas arriba després que el consistori hagi aprovat una moció presentada per la CUP, PDECat, ERC, Fòrum de Tarragona per la Memòria, ANC, CDR Tarragona i Plataforma Antifeixista de Tarragona. La iniciativa ha rebut 22 vots a favor, mentre que el PP s'ha abstingut.En el text es rebutja "l'enaltiment de la dictadura franquista" i tanca, d'aquesta manera, les portes a aquesta entitat a la ciutat. Amb l'aprovació, el consistori es fa seu el lema de "no passaran" contra l'entitat feixista i mostra una posició ferma contra qualsevol activitat, associació o entitat franquista.La moció ha rebut el vot a favor de tots els grups municipals a excepció del PP, que s'ha abstingut. Els populars s'han justificat dient que "la Fundació Francisco Franco estarà celebrant el minut de glòria i de publicitat que se'ls fa amb aquesta moció". També defensen que "hi ha coses que és millor no remoure" i que aquesta és la millor de rebutjar aquestes entitats.

