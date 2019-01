La Moncloa envia al Congrés la reforma per limitar els aforaments

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres el projecte de llei de reforma de la Constitució per limitar els aforaments, que afectaria al president del govern, els ministres, els diputats i els senadors. La proposta, que ha rebut el vistiplau del Consell d'Estat i del Consell General del Poder Judicial, serà enviada al Congrés dels Diputats i afectarà només a aquells delictes vinculats estrictament a l'exercici de les funcions del càrrec. "Esperem que la cambra sigui sensible i aprovi el projecte per situar Espanya en paràmetres europeus", ha assegurat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa.D'aquesta manera, els aforaments "es circumscriuran exclusivament a les funcions" dels polítics, de manera que s'avança cap models europeus, com són el francès o l'italià. Els articles de la Constitució que es proposaran modificar són el 73 i el 102, i es necessitarà el suport d'una majoria de tres cinquenes parts, tant el Congrés com del Senat. Més endavant, ha precisat Celáa, s'abordaran altres d'aforaments com els dels membres del Consell General del Poder Judicial.Durant la presentació de l'avantprojecte de reforma, la vicepresidenta Carmen Calvo va precisar que fins el moment es treballarà per aconseguir una "harmonització constitucional", sempre amb respecte al títol vuitè i a l'article segon de la Constitució que fan referència a l'estructura territorial del país i a les comunitats autònomes. "Com a govern, no podem plantejar en aquesta reforma què han de fer els parlaments autonòmics", va insistir, però va afegir que la reforma "és un llistó d'ètica molt alt" que el govern espanyol espera que s'eixampli.

