Queixa d'ofici davant del «retard generalitzat» en el reconeixement de la discapacitat a València

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una actuació d'ofici per l'"incompliment generalitzat" dels terminis legals per emetre la resolució del grau de discapacitat, ja que segons ha informat aquest organisme en un comunicat, les queixes presentades per la ciutadania sobre aquesta qüestió "s'han triplicat", en passar de 60 a 2017-192 l'any passat.Per aquesta raó, el defensor ha decidit iniciar aquesta investigació d'ofici. Dels expedients de queixa tramitats pel Síndic es desprèn que, en alguns centres de valoració, "les demores arriben a superar els 16 mesos, quan es tracta d'un procediment considerat d'emergència ciutadana i la seva resolució no hauria de trigar més de tres".Així mateix, afegeix que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives "reconeix aquests retards en la resolució d'expedients, tant en valoració inicial com de revisió de grau de discapacitat", d'acord amb els informes remesos per aquest departament al Síndic durant la tramitació de les queixes en aquest últim any.L'administració atribueix els retards a l'"elevat nombre de sol·licituds rebudes en relació amb els mitjans existents en els diferents centres de valoració". No obstant això, Cholbi explica que aquesta resposta "no acaba de satisfer al defensor, que considera que s'estan provocant greus perjudicis a les persones amb discapacitat que veuen demorat el reconeixement dels seus drets i l'accés a determinades prestacions".A més, subratlla que algunes d'aquestes ajudes i beneficis -per exemple per accedir a l'ocupació pública o a la Universitat, deduccions fiscals, etc.- "no tenen prevista la seva aplicació retroactiva, el que obligaria els afectats a iniciar tràmits més complexos".En aquesta línia, apunta que diversos col·lectius de professionals de la Conselleria de Sanitat han mostrat la seva "preocupació" davant el Síndic "per falta de coordinació entre aquests i els professionals dels centres de valoració i orientació de la discapacitat de la Conselleria d'Igualtat".Per tot això, el Síndic s'ha dirigit a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per sol·licitar informació "detallada i conèixer el nombre exacte de sol·licituds de valoració que van tenir entrada durant els tres últims anys (2016-2018), de sol·licituds resoltes i pendents de resoldre durant aquest període, així com el nombre de centres de valoració de discapacitat existents a la Comunitat Valenciana i de professionals que conformen els equips de valoració en cada un dels centres".

