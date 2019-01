El «deep state» torpedina Sánchez a les portes del judici a l'1-O

"No és un contuberni, però és evident que hi ha elements a la Policia i a la Guàrdia Civil que actuen per ideologia", admeten veus de l'executiu espanyol

"Sense valentia per al gest polític que ajudi a resoldre el conflicte, Sánchez veurà com els independentistes tenen cada vegada més dificultats per tramitar els pressupostos"

, però com James Hacker –nom de l'inquilí sofert del 10 de Downing Street- pateix els efectes d'un Estat profund que s'oposa frontalment a la seva acció de govern. És el deep state del qual es queixa amargament Donald Trump, i el que en la versió espanyola –molt menys divertida- té un ventall d'actors tan diversos com els objectius que els mouen. "Tot costa molt", lamenten a la Moncloa, que pateix els torpedes constants en forma de filtracions, revesos i errors provocats. Sovint consentits, o fruit de la pròpia inexperiència i manca d'ambició de l'equip del president, però també nascuts de la teranyina d'interessos d'alts funcionaris, empreses privades, la judicatura i d'una administració entrenada per combatre la descentralització. És el cor de l'Estat, que batega en defensa de l'status quo.va coincidir amb tres moviments adversos a la política de desinflamació que propugna Sánchez. El primer, una operació policial a Girona amb 16 detinguts – entre els quals hi havia els alcaldes de Celrà i Verges - que semblava dissenyada com a advertència de cara a les protestes pel judici. "No ha estat cosa nostra", afirmaven dimecres veus del govern espanyol mentre el Parlament aturava les tasques de les comissions . La desproporció de l'operatiu –i sobretot el seu sentit de l'oportunitat- va molestar el propi ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no coneixia el dispositiu i es va trobar en fora de joc, i també la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que un cop acabat l'espectacle va forçar la Policia Nacional espanyola a redactar una nota de premsa per justificar el desplegament.. La interinitat del govern de Sánchez (només té set mesos de vida i s'apropen unes eleccions municipals, autonòmiques i europees incertes) li resta autoritat i marge de maniobra davant d'una administració, d'una judicatura i d'unes forces de l'ordre amb un indiscutible accent tancat. "No és un contuberni, però és evident que hi ha elements a la Policia i a la Guàrdia Civil que actuen per ideologia", admeten veus de l'executiu. De fons ressona el discurs de Felip VI, símbol de la unitat d'Espanya, i aquelles paraules de Rubalcaba: "L'Estat pagarà el cost" (de vèncer l'independentisme).. La primera, la decisió de l'Audiència Nacional de recuperar la causa contra els acompanyants de Carles Puigdemont a Alemanya, una revenja contra l'entorn del president a l'exili. La segona, la decisió del PSOE d'Extremadura de donar suport a una proposta del PP perquè s'apliqui l’article 155 de la Constitució a Catalunya . Foc amic per cortesia de Guillermo Fernández Vara, el primer baró que pren nota de la caiguda de Susana Díaz i s'aferra a la bandera espanyola per provar d'evitar les envestides del PP, Cs i Vox. La supervivència com a prioritat, encara que impliqui posar un (altre) pal a la roda de la bicicleta de Sánchez.quan queda menys d'un mes per a la votació de les esmenes a la totalitat dels pressupostos, i que situen de nou els actors a posicions de màxims a les portes del judici de l'1-O. Al president espanyol se li acaba el temps. Sense valentia per al gest polític que ajudi a resoldre el conflicte, veurà com les formacions independentistes tindran cada vegada més dificultats per trobar l'ancoratge que els permeti, com a mínim, salvar la tramitació dels comptes el 13 de febrer. Una festa per a l'oposició i un regal per a Vox, el gran beneficiari d'una hipotètica implosió i de la convocatòria d’eleccions., però, són excusa per a un govern que disposa de la legitimitat i la capacitat política i administrativa suficient per imposar el seu full de ruta. Sánchez també haurà de triar: o fer passos polítics suficients per guanyar temps de cara a les generals, o preparar-se per a un final inestable -i potser traumàtic- de la legislatura. Una decisió estratègica que marcarà l'inici de la nova fase en la relació Catalunya-Espanya que comença amb el judici, i que demostrarà al final si el president espanyol està de pas o disposa, finalment, d'un projecte polític per començar a construir una Espanya diferent.

