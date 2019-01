La defensa de Cuixart demana a la justícia europea que es pronunciï abans del judici de l'1-O

La defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que es pronunciï sobre la causa independentista abans del judici de l'1-O, que començarà durant les properes setmanes al Tribunal Suprem. Concretament, segons ha informat l'entitat, demanaran a l'alt tribunal espanyol que contrasti amb el tribunal de Luxemburg si la causa contra el president d'Òmnium vulnera la carta de Drets Fonamentals de la UE i la normativa i jurisprudència comunitària."El Suprem no pot continuar vulnerant els nostres drets, té l'obligació d'enviar el cas a Luxemburg", afirma Cuixart. I si no ho fa, continua, és perquè "són conscients que la justícia europea està desemmascarant el relat judicial" espanyol. En cas que es rebutgi la petició, Cuixart està convençut que "demostrarà la por de l'Estat a enfrontar-se a Europa" ja que "aquest judici mai tindria lloc en una democràcia real europea".En aquest cas concret, els advocats de Cuixart demanen que la consulta al TJUE es realitzi abans de començar el judici, ja que "l'acusació de rebel·lió no s'ajusta a la normativa comunitària". Per això, insten el Suprem a aclarir, a través d'instàncies europees, "com pot ser que uns mateixos fets siguin exercici de drets fonamentals" en un estat de la Unió com Alemanya, mentre que en altres, com a Espanya, siguin un delicte greu. El tribunal de Luxemburg, especialitzat en la interpretació del dret i la jurisprudència comunitària, asseguren que podrà resoldre aquesta qüestió prejudicial.Aquesta petició està inclosa com a altressí en l'escrit de defensa de Cuixart que s'ha presentat aquesta mateixa setmana . En aquesta es fa referència a la sentència dictada pel tribunal alemany d'Schleswig-Holstein el juliol de 2018, on es descartava l'extradició de Carles Puigdemont per rebel·lió i sedició. Llavors, el tribunal alemany situava les acusacions contra l'expresident en el lliure exercici dels drets polítics fonamentals. Unes acusacions, per altra banda, molt similars a les que sostenen la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox sobre Cuixart i la resta de presos polítics.

