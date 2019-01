El TSJC manté la investigació a Josep Maria Jové per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de súplica presentat per Josep Maria Jové contra la interlocutòria del 26 de novembre del 2018, que va acordar investigar-lo per l'1-O. Jové va ser secretari general de Vicepresidència i Economia en l'etapa d'Oriol Junqueras i ara és diputat al Parlament i, per tant, aforat.El tribunal va considerar llavors que hi havia prou indicis per investigar-lo per malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets. Ara argumenta que els aforats no poden tenir "privilegis que limitin la investigació penal quan hi ha sospites raonables" contra ells.

