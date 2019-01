Aparten el cap d'informàtica del CGPJ, investigat en el cas Villarejo

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidit apartar provisionalment de les seves funcions el cap de la secció d'informàtica després que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castaño l'hagi citat com a investigat pel cas Villarejo. Juan Carlos Garcés Pérez és el responsable d'informàtica del màxim òrgan de govern dels jutges espanyols des de fa 15 anys i tenia accés a documentació sobre els magistrats.El jutge l'investiga per suborn i revelació de secrets i vol esclarir si va passar informació sensible sobre jutges a l'excomissari Villarejo, en presó preventiva des del de novembre de 2017 per diversos delictes de corrupció.En una nota informativa, el CGPJ ha explicat la decisió d'apartar provisionalment el cap informàtic de les funcions que desenvolupa en el punt neutre judicial fins que no s'aclareixi la seva situació davant la justícia.